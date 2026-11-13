Hanwha Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hanwha Securities hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 102.00 KRW gegenüber 147.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 214.86 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 210.68 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch