Hanwha REIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanwha REIT hat am 29.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.08 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanwha REIT ein EPS von 19.02 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanwha REIT 24.43 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.70 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 129.00 KRW und einen Umsatz von 101.00 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch