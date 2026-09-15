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15.09.2026 06:37:00
Hanwha REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hanwha REIT hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 47.50 KRW gegenüber 33.59 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Hanwha REIT 30.10 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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