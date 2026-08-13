HANWHA LIFE INSURANCE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HANWHA LIFE INSURANCE gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 515.30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 146.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 12’604.05 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5’834.47 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch