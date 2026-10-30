Hanwha Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hanwha Chemical hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hanwha Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 252.04 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -116.000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3’948.61 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3’364.32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch