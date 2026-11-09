HANWA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANWA präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 59.92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HANWA 34.00 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 758.36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 639.28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch