HANWA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HANWA hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 59.23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HANWA 49.58 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 718.57 Milliarden JPY gegenüber 639.87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch