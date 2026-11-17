Hansung Enterprise lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 231.00 KRW gegenüber -210.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82.93 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch