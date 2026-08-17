Hansung Enterprise: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hansung Enterprise präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 459.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78.12 Milliarden KRW – eine Minderung von 0.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78.70 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch