Hanssem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hanssem hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 160.28 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hanssem ein EPS von -3.000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanssem 357.61 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 441.39 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch