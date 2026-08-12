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12.08.2026 06:37:00
Hanssem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hanssem hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 202.64 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanssem einen Gewinn von 1951.00 KRW je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanssem in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 417.23 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 459.44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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