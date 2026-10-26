Hansol Technics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hansol Technics hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7.79 KRW gegenüber 227.12 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 346.05 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 331.63 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch