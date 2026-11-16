Hansol Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hansol Paper veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 30.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Paper 63.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 128.50 Prozent auf 632.99 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277.02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch