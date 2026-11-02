Hansol Paper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansol Paper hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 544.69 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hansol Paper -382.000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 570.20 Milliarden KRW – ein Plus von 2.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hansol Paper 554.83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch