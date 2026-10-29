Hansol Logistics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hansol Logistics hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 203.30 KRW, nach 126.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 190.16 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169.47 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch