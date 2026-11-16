Hansol Home Deco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hansol Home Deco präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Hansol Home Deco vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 669.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -140.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.52 Prozent auf 67.28 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch