Hanshin Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hanshin Construction liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hanshin Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1615.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanshin Construction einen Gewinn von 320.00 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanshin Construction 258.89 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 300.19 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch