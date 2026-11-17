Hanshin Construction äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2093.00 KRW, nach 2249.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12.21 Prozent auf 251.03 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 285.95 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch