HansaeYes24Holdings hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 555.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -103.000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 909.33 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 879.58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch