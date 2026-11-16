HANSAE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HANSAE veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 9.00 KRW gegenüber 497.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

HANSAE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 588.74 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 543.40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch