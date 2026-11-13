Hansa Medical AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hansa Medical AB hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.75 SEK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 1.750 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Hansa Medical AB im vergangenen Quartal 143.0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 364.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hansa Medical AB 30.8 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch