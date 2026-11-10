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10.11.2026 06:26:00
Hans Zimmer komponiert Bordmusik für Qatar Airways
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zimmer Biomet
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09.11.26
|S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|Mittwochshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
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03.11.26
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02.11.26
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26.10.26
|S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Zimmer Biomet
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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