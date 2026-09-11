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11.09.2026 06:37:00
Hanryu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hanryu hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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