Hanryu verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hanryu hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch