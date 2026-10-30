Hanover Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hanover Bancorp veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.92 Prozent auf 35.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35.8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch