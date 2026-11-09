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09.11.2026 11:15:36

Hannover Rück will Rekordgewinn zugunsten von Reserven deckeln

Talanx
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(Ausführliche Fassung)

HANNOVER (awp international) - Der Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Sollten die bisher vergleichsweise geringen Grossschäden des Jahres zu überraschend viel Spielraum führen, will Vorstandschef Clemens Jungsthöfel das Geld aber lieber in die Reserven stecken, als den Gewinn weiter in die Höhe zu treiben. Alternativ könnte die Hannover Rück Verluste in den Kapitalanlagen realisieren, sodass das Ziel eines Gewinns von "mindestens 2,7 Milliarden Euro" nicht allzu stark übertroffen wird. An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Montag mit Kursverlusten quittiert.

Die Hannover-Rück-Aktie verlor am Morgen zuletzt 1,8 Prozent auf 287,80 Euro und war damit einer der schwächsten Titel im Leitindex Dax . Seit dem Jahreswechsel hat sie damit noch rund acht Prozent gewonnen. Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies traut dem Papier jedoch absehbar einen Kursanstieg auf 325 Euro zu und rät entsprechend weiterhin zum Kauf.

Zwar habe die Hannover Rück mit ihren Ergebnissen des dritten Quartals die Erwartungen nicht so deutlich übertroffen wie ihre grösseren Konkurrentinnen Munich Re und Swiss Re . Allerdings seien die Ergebnisse von höherer Qualität, weil das Unternehmen aus Niedersachsen wie immer sein komplettes Grossschadenbudget des Quartals als Belastung gebucht habe, obwohl die tatsächlich angefallenen Schäden niedriger lägen.

Eine Gewinnprognose für das kommende Jahr will die Hannover-Rück-Spitze bei ihrem Investorentag am 25. November nennen. Trotz des jüngsten Preiskampfs in der Branche sieht Finanzvorstand Christian Hermelingmeier für 2027 Luft nach oben. "Es besteht Raum nach vorn, egal ob die Preise sinken und in welchem Bereich sie das tun", sagte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Analysten gehen für 2027 derzeit im Schnitt von einem Gewinnanstieg auf 2,85 Milliarden Euro aus.

Dabei müssen die Rückversicherer im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali seit 2025 nach mehreren Jahren deutlicher Preiserhöhungen merkliche Rückgänge hinnehmen. "Wir kommen von einer sehr starken Ausgangslage", sagte Hermelingmeier. Jetzt gebe es sicher einen stärkeren Wettbewerb. Experten erwarten zum kommenden Jahreswechsel weitere Preisrückgänge.

Betrachtet man das abgelaufene Sommerquartal von Juli bis September, ist bei der Hannover Rück im Sommer von Rückgängen auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. So wuchs der Rückversicherungsumsatz im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Der Überschuss stieg sogar um sieben Prozent auf 695 Millionen Euro. Für die ersten neun Monate steht zwar ein Umsatzrückgang um ein Prozent zu Buche, der Überschuss legte jedoch ebenfalls um sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu.

Allerdings ging im Schaden- und Unfallgeschäft im dritten Quartal ein grösserer Teil des Umsatzes für Schäden, Verwaltung und Vertrieb drauf: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich von 80,8 auf 84,5 Prozent. Besonders teuer kam die Hannover Rück das verheerende Erdbeben in Kolumbien zu stehen: Dessen Folgen schlugen in der Bilanz mit rund 216 Millionen Euro negativ zu Buche.

Andererseits verdiente der Konzern mit Kapitalanlagen inden drei Monaten bis Ende September fast 636 Millionen Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Damals hatte die Hannover Rück absichtlich Verluste realisiert, sodass das Kapitalanlageergebnis deutlich gesunken war. Dieses Mal lag es allerdings noch höher als von Analysten im Schnitt erwartet./stw/mne/stk

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