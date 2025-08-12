Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.08.2025 07:41:40

Hannover Rück verdient mehr als erwartet und bestätigt Ausblick

Von Matthias Goldschmidt

DOW JONES--Eine geringe Schadensbelastung hat der Hannover Rück im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg beschert. Der DAX-Konzern schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherer.

Der Nettogewinn kletterte auf 833 Millionen Euro von 603 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 792 Millionen gerechnet.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro nach 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bereits bei 2,55 Milliarden. Im ersten Halbjahr hat die Hannover Rück 1,3 Milliarden verdient. Im ersten Quartal hatten die Waldbrände in und um Los Angeles für eine hohe Schadensbelastung gesorgt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 01:42 ET (05:42 GMT)

