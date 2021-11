Hannover Rück steigt aus Spezialversicherungs-Zusammenschluss mit HDI Global aus - Hannover Rück-Aktie gibt nach

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, verkauft es seinen Anteil in Höhe von 49,8 Prozent an der HDI Global Specialty an die Mehrheitsgesellschafterin HDI Global, die wie die Hannover Rück zum Talanx -Konzern gehört.

Mit dieser Vereinbarung unterstreiche man die strategische Positionierung als reiner Rückversicherer. Zudem werde bisher gebundenes Risikokapital frei, das für Wachstum im Kerngeschäft eingesetzt werden könne.

HDI Global baut mit dem Deal unterdessen sein Spezialversicherungsgeschäft aus. Das Joint Venture erzielte zuletzt ein Prämienvolumen von 2,5 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel geht es für die Hannover Rück-Aktie zeitweise um 0,46 Prozent abwärts auf 161,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)