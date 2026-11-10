Hannover Rueck SE (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

Hannover Rueck SE (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.05 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.87 Prozent zurück. Hier wurden 7.57 Milliarden USD gegenüber 7.88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1.00 USD sowie einen Umsatz von 7.33 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch