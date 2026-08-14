Hannover Rueck SE (spons ADRs) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hannover Rueck SE (spons ADRs) hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.31 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.32 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch