Hannover Rück präsentierte Quartalsergebnisse

Hannover Rück lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5.40 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 6.58 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 2.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6.74 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5.38 EUR sowie einem Umsatz von 6.56 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch