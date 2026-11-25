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25.11.2026 08:30:36
Hannover Rück peilt weitere Rekordgewinne an
HANNOVER (awp international) - Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich trotz des anhaltenden Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne vor. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich seines Investorentags mit. Das sind etwa 200 Millionen mehr als für 2026 angepeilt und noch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Für die Zeit bis 2029 fasst Vorstandschef Clemens Jungsthöfel einen weiteren Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um jährlich mindestens fünf Prozent ins Auge. Der Überschuss soll noch stärker zulegen.
"Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt", sagte Jungsthöfel. "Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr."
Den Aktionären stellte der Manager weiter steigende Dividenden in Aussicht. Grösster Profiteur ist der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Hauptmarke HDI, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört./stw/zb
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