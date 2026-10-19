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Hannover Rück: Kfz-Versicherer müssen sich auf sinkende Gewinne einstellen

Hannover Rück: Kfz-Versicherer müssen sich auf sinkende Gewinne einstellen

Die deutsche Kfz-Versicherungsbranche steht vor neuen Herausforderungen. Eine aktuelle Einschätzung zeigt, wie schwierig es für die Anbieter bleibt, ihre wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft zu stabilisieren.

Bei den deutschen Kfz-Versicherern dürften die jüngsten Gewinne nach Einschätzung der Hannover Rück schon wieder abschmelzen. Im laufenden Jahr werde die Branche hierzulande voraussichtlich eine halbe Milliarde Euro verdienen und damit nur knapp halb so viel wie im Vorjahr, teilte die Deutschlandtochter der Hannover Rück am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden mit. Dies entspreche etwa 1,3 Prozent der Beitragseinnahmen. Im kommenden Jahr dürften es sogar nur noch 0,5 Prozent sein. Die Branche war bei dem sogenannten versicherungstechnischen Gewinn erst 2025 nach drei Verlustjahren in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Steigende Reparaturkosten belasten die Versicherer

Als Ursache für die wieder schmelzenden Gewinne nannte die Hannover Rück die wachsenden Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Diese stiegen weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation. Zwar hätten die Kfz-Versicherer ihre Tarife zuletzt erhöht und ihre Profitabiliät verbessert, doch die Entwicklung bleibe fragil.

Hannover Rück mit Einblick in den Kfz-Versicherungsmarkt

Der DAX-Konzern Hannover Rück ist der drittgrösste Rückversicherer der Welt und der grösste Kfz-Rückversicherer für den deutschen Markt. Dadurch hat er einen guten Einblick in die Preisgestaltung grosser Kfz-Versicherer wie Huk Coburg und Allianz. Im Gegensatz zu Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox betrachtet die Hannover Rück nicht nur die Konditionen für Wechsler und Neukunden, sondern auch diejenigen für Autobesitzer, die ihren Kfz-Versicherern treu bleiben.

BADEN-BADEN (awp international)

Weitere Links:

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Bildquelle: Hannover Rück
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