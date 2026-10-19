|Schwierige Zeiten
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19.10.2026 08:20:00
Hannover Rück: Kfz-Versicherer müssen sich auf sinkende Gewinne einstellen
Die deutsche Kfz-Versicherungsbranche steht vor neuen Herausforderungen. Eine aktuelle Einschätzung zeigt, wie schwierig es für die Anbieter bleibt, ihre wirtschaftliche Entwicklung dauerhaft zu stabilisieren.
Steigende Reparaturkosten belasten die Versicherer
Als Ursache für die wieder schmelzenden Gewinne nannte die Hannover Rück die wachsenden Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Diese stiegen weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation. Zwar hätten die Kfz-Versicherer ihre Tarife zuletzt erhöht und ihre Profitabiliät verbessert, doch die Entwicklung bleibe fragil.
Hannover Rück mit Einblick in den Kfz-Versicherungsmarkt
Der DAX-Konzern Hannover Rück ist der drittgrösste Rückversicherer der Welt und der grösste Kfz-Rückversicherer für den deutschen Markt. Dadurch hat er einen guten Einblick in die Preisgestaltung grosser Kfz-Versicherer wie Huk Coburg und Allianz. Im Gegensatz zu Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox betrachtet die Hannover Rück nicht nur die Konditionen für Wechsler und Neukunden, sondern auch diejenigen für Autobesitzer, die ihren Kfz-Versicherern treu bleiben.
BADEN-BADEN (awp international)
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