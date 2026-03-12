Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

12.03.2026 07:45:36

Hannover Rück hebt Dividende noch stärker an als gedacht

Hannover Rück
222.75 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

HANNOVER (awp international) - Der weltweit drittgrösste Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn 2025 eine noch höhere Dividende ausschütten. Je Aktie solle es 12,50 Euro geben, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag anlässlich seines Geschäftsberichts mit. Analysten hatten im Schnitt 11,92 Euro erwartet. Für 2024 hatte der Rückversicherer insgesamt 9 Euro ausgezahlt, damals noch aufgeteilt in eine reguläre und eine Sonderdividende.

Nun brach die Hannover Rück mit ihrer langen Tradition, neben einer regulären Dividende fast in jedem Jahr eine Sonderdividende auszuschütten. Ab sofort sollen rund 55 Prozent des Konzerngewinns (nach IFRS) als Dividende an die Aktionäre gehen, wie die Konzernführung bereits im Herbst entschieden hatte.

Im vergangenen Jahr fuhr die Hannover Rück trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien einen Rekordgewinn ein. Der Überschuss stieg um mehr als 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Konzern schon im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an, obwohl der Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen musste./stw/jha/

