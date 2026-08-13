Hannover Rück: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hannover Rück lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 6.91 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.16 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 6.92 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch