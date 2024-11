Hannover Rück-Analyse: Overweight-Bewertung für Hannover Rück-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Aufgrund eines positiven Steuereffekts habe der Überschuss die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Kamran Hossain am Montagmorgen nach Quartalszahlen. Der erhöhte Ausblick für das Gesamtjahr entspreche dem Konsens, liege für 2025 aber etwas darunter.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4.1 Prozent auf 248.50 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20.72 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 18’104 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 18.6 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 11.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 07:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.