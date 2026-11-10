Hannover Rück-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe.

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Um 10:56 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.1 Prozent auf 292.20 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 29’604 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15.3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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