Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück rechnet mit weiteren Preiserhöhungen

In der Schaden-Rückversicherung seien weitere risikoadjustierte Ratenerhöhungen "unvermeidbar", sagte Hannover Rück -CEO Jean-Jacques Henchoz anlässlich des Treffens der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo.

"Nur so können wir als Rückversicherer unseren Kunden auch weiterhin zuverlässigen Risikoschutz in einem zunehmend herausfordernden Umfeld bieten", fügte der Manager hinzu. Dabei komme es vor allem auf eine umsichtige Zeichnungspolitik an, "um die Profitabilität unseres Geschäfts zu wahren". Die Vorteile der steigenden Zinsen würden sich im Kapitalanlageergebnis des DAX-Konzerns erst mit Verzögerung niederschlagen, teilte das Unternehmen mit.

