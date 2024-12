Hannover Rück-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hannover Rück von 255 auf 294 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeit steigender Erwartungen an die Nettozinserträge, die den Besitzern europäischer Bankenaktien seit Jahresbeginn höhere Erträge als den Versicherern beschert habe, sollte bald vorbei sein, schrieb Analystin Rhea Shah in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. 2025 dürften sich letztere vergleichsweise besser entwickeln. Gestützt würden die Versicherertitel zudem durch die robusten Bilanzen und den Fokus auf ein diversifiziertes Wachstum.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Hannover Rück konnte um 13:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.2 Prozent auf 254.70 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15.43 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47’353 Hannover Rück-Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 21.5 Prozent. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.