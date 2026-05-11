Hannover Rück-Aktie: DAX-Konzern hält an Gewinnziel für 2026 fest

Nachdem die Waldbrände in Kalifornien im Vorjahr für einen Gewinnrückgang gesorgt hatten, legte das Nettoergebnis nun um knapp die Hälfte zu, Den Ausblick für 2026 bestätigte der im DAX notierte Rückversicherungskonzern.

Der Nettogewinn stieg um 48 Prozent auf 711 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 721 Millionen Euro gerechnet. Der operative Gewinn (EBIT) legte um knapp 40 Prozent auf 971 Millionen Euro zu.

Im Vorjahreszeitraum hatten sich die Waldbrände für die Hannover Rück in einer Nettobelastung von knapp 600 Millionen Euro niedergeschlagen. Nun lagen die Grossschäden in der Schaden-Rückversicherung mit 207 Millionen Euro unterhalb des budgetierten Erwartungswertes von 480 Millionen Euro. Grösster Einzelschaden war der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada mit 125 Millionen Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich deutlich auf 83,6 von 93,9 Prozent und fiel damit besser aus als erwartet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Bei einer Quote unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Für 2026 strebt die Hannover Rück weiterhin einen Nettogewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro an nach 2,64 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Schaden-Kosten-Quote soll bei unter 87 Prozent liegen. Der Analystenkonsens sieht den Gewinn bei 2,77 Milliarden Euro.

Hannover Rück mit sinkenden Preisen in April-Erneuerung

Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. April einen weiteren Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 3,6 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das Prämienvolumen erhöhte sich um 18,8 Prozent.

"Auch wenn der Preisdruck in der Schaden-Rückversicherung weiter vorherrscht, haben wir dank unserer herausragenden Positionierung insbesondere in der Erneuerung zum 1. April Geschäft gezeichnet, das unseren Profitabilitätsanforderungen entspricht", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel laut Mitteilung.

Zum 1. April erneuert die Hannover Rück traditionell Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika sowie Teile des Spezialgeschäfts.

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