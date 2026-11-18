HanmiGlobal liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HanmiGlobal die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

HanmiGlobal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 478.00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105.27 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121.58 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch