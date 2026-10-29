Hanmi Science hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hanmi Science stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 227.72 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 477.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 362.88 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 342.51 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch