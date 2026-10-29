Hanmi Pharm: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hanmi Pharm hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 954.96 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 3165.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 377.42 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hanmi Pharm 362.35 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch