Hanmi Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hanmi Financial stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.730 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.25 Prozent auf 116.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch