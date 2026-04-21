Hanmi Financial Aktie 14579063 / US4104952043
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21.04.2026 22:09:59
Hanmi Financial Corporation Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Hanmi Financial Corporation (HAFC) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $22.557 million, or $0.75 per share. This compares with $17.672 million, or $0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $102.152 million from $99.257 million last year.
Hanmi Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.557 Mln. vs. $17.672 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.58 last year. -Revenue: $102.152 Mln vs. $99.257 Mln last year.
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