Hankyu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hankyu stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 68.93 JPY, nach 82.87 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Hankyu im vergangenen Quartal 302.41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hankyu 289.07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch