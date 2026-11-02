Hankyu Hanshin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hankyu Hanshin hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1.90 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 3.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hankyu Hanshin 1.96 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch