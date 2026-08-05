HANKYU DEPARTMENT STORES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HANKYU DEPARTMENT STORES veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89.75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.89 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.55 Prozent auf 164.54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch