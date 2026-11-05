HANKYU DEPARTMENT STORES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HANKYU DEPARTMENT STORES präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41.54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.34 Prozent auf 168.80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HANKYU DEPARTMENT STORES 169.38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch