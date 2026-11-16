Hankuk Carbon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hankuk Carbon präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 321.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 311.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Hankuk Carbon mit einem Umsatz von insgesamt 197.52 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221.13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10.68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch