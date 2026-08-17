Hankuk Carbon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hankuk Carbon hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 708.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 596.00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hankuk Carbon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 243.38 Milliarden KRW im Vergleich zu 231.27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch